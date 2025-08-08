Vermeintliche Fliegerbombe im Oberland stellte sich als harmlos heraus

Ein Sauerstoffbehälter, den ein US-Bomber im Zweiten Weltkrieg abgeworfen haben dürfte, wurde in Spiss gefunden.

Schreckmoment am Freitagvormittag für einen Baggerfahrer in Spiss: Bei Grabungsarbeiten neben einer Gemeindestraße am Ortseingang wurde ein Kriegsrelikt gefunden.

Aufgrund der Gefahr, dass der 35 mal 50 Zentimeter große Aluminiumbehälter eine Fliegerbombe sein könnte, wurden die Arbeiten sofort gestoppt. Die Polizei wurde informiert, kurze Zeit später konnte Entwarnung gegeben werden. Beim Fund handelte es sich um einen drucklosen, alten Sauerstoffbehälter – nach Jahrzehnten unter der Oberfläche inzwischen mit Erde gefüllt.

Die Boeing B-17 war der bekannteste Bomber der US-Luftstreitkräfte im Zweiten Weltkrieg. Nicht unwahrscheinlich, dass der Sauerstoffbehälter von einem Flieger dieses Typs abgeworfen wurde. © IMAGO