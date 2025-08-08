Vermeintliche Fliegerbombe im Oberland stellte sich als harmlos heraus
Ein Sauerstoffbehälter, den ein US-Bomber im Zweiten Weltkrieg abgeworfen haben dürfte, wurde in Spiss gefunden.
Schreckmoment am Freitagvormittag für einen Baggerfahrer in Spiss: Bei Grabungsarbeiten neben einer Gemeindestraße am Ortseingang wurde ein Kriegsrelikt gefunden.
Aufgrund der Gefahr, dass der 35 mal 50 Zentimeter große Aluminiumbehälter eine Fliegerbombe sein könnte, wurden die Arbeiten sofort gestoppt. Die Polizei wurde informiert, kurze Zeit später konnte Entwarnung gegeben werden. Beim Fund handelte es sich um einen drucklosen, alten Sauerstoffbehälter – nach Jahrzehnten unter der Oberfläche inzwischen mit Erde gefüllt.
Ein US-Bomber dürfte ihn im Zweiten Weltkrieg über Spiss abgeworfen haben, berichtet die Polizei. Der gefahrlose Behälter wurde entleert und der Gemeinde zur Ausstellung überlassen. (TT.com)