Rennradfahrer kollidierte bei Kals mit Felswand: Schwer verletzt

Am späten Donnerstagnachmittag war ein 50-Jähriger mit seinem Rennrad auf der Kalser Straße (L26) talauswärts in Richtung Matrei in Osttirol unterwegs. Laut Polizei kam der Brasilianer in einer scharfen Linkskurve von der Fahrbahn ab und krachte in eine angrenzende Felswand.

Der Radfahrer wurde bei dem Sturz schwer verletzt. Er trug eine Smartwatch, die bei einem Sturz automatisch einen Notruf absetzt – so konnten Rettung und Notarzt schnell bei dem Verletzten sein und Erste Hilfe leisten.