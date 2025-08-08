Zu Öffis und Verlagerung
Oberländer SPÖ-Bundesrat bei Arbeitstreffen mit Verkehrsminister Hanke
Beim Arbeitsgespräch zu verkehrspolitischen Herausforderungen mit Fokus auf das Tiroler Oberland: SPÖ-Bundesrat Daniel Schmid, Verkehrsminister Peter Hanke und Christian Fischer, Fraktionsvorsitzender der SPÖ im Bundesrat
© SPÖ
Der Obsteiger Bundesrat Daniel Schmid traf sich mit dem Fraktionsvorsitzenden Christian Fischer und Verkehrsminister Peter Hanke in Wien. Es ging um verkehrspolitische Herausforderungen.