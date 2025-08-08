Zu Öffis und Verlagerung

Oberländer SPÖ-Bundesrat bei Arbeitstreffen mit Verkehrsminister Hanke

Beim Arbeitsgespräch zu verkehrspolitischen Herausforderungen mit Fokus auf das Tiroler Oberland: SPÖ-Bundesrat Daniel Schmid, Verkehrsminister Peter Hanke und Christian Fischer, Fraktionsvorsitzender der SPÖ im Bundesrat
© SPÖ
Alexander Paschinger

Von Alexander Paschinger

Der Obsteiger Bundesrat Daniel Schmid traf sich mit dem Fraktionsvorsitzenden Christian Fischer und Verkehrsminister Peter Hanke in Wien. Es ging um verkehrspolitische Herausforderungen.

Für Sie im Bezirk Imst unterwegs:

Alexander Paschinger

Alexander Paschinger

+4350403 3014

Thomas Parth

Thomas Parth

+4350403 2035