27-Jähriger in Innsbruck von Unbekannten ausgeraubt: Polizei bittet um Hinweise

Ein 27-Jähriger ist in der Nacht auf Freitag in Innsbruck Opfer eines Überfalls geworden. Wie die Polizei berichtet, hielt sich der Mann gegen 3 Uhr vor dem Eingang eines Lokals in der Tschamlerstraße auf, als er von fünf Männern attackiert wurde. Die Unbekannten versuchten, dem 27-Jährigen die Sonnenbrille wegzunehmen. Einer der Täter verpasste seinem Opfer Faustschläge ins Gesicht. Der Österreicher stürzte daraufhin und wurde unbestimmten Grades verletzt. Die Sonnenbrille nahmen die Unbekannten mit.

Es soll sich um fünf Männer zwischen 18 und 21 Jahren handeln. Sie sollen athletisch gebaut sein und Tiroler Dialekt sprechen. Der Haupttäter ist zwischen 185 und 190 Zentimeter groß, hat dunkle Haare, die seitlich gekürzt sind – oben trägt der Mann längere Locken.