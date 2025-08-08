Stichflamme setzte Kleidung von Arbeiter in Brand: 20-Jähriger schwer verletzt

Bei einem Unfall in einem Metallverarbeitungsbetrieb in Innsbruck ist am Freitagvormittag ein 20-Jähriger schwer verletzt worden. Der Mann führte kurz vor 8 Uhr Schweißarbeiten durch. Laut Polizei brannte wohl ein Funke ein Loch in eine Spraydose, die auf der Arbeitsfläche stand.