Arbeitsunfall in Innsbruck
Stichflamme setzte Kleidung von Arbeiter in Brand: 20-Jähriger schwer verletzt
Bei einem Unfall in einem Metallverarbeitungsbetrieb in Innsbruck ist am Freitagvormittag ein 20-Jähriger schwer verletzt worden. Der Mann führte kurz vor 8 Uhr Schweißarbeiten durch. Laut Polizei brannte wohl ein Funke ein Loch in eine Spraydose, die auf der Arbeitsfläche stand.
„Der Spray entzündete sich, wodurch eine Stichflamme in die Richtung des 20-Jährigen schlug und seine Kleidung in Brand setzte“, berichten die Ermittler. Andere Mitarbeiter löschten das Feuer und setzten die Rettungskette in Gang. Der 20-Jährige wurde mit Verbrennungen mittelschweren Grades in die Innsbrucker Klinik gebracht. (TT.com)