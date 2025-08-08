Ski-Traumpaar erneut im Babyglück: Der kleine Max ist da

Der Storch hat am Mittwoch Station in Südtirol gemacht. Manuela Mölgg und Werner Heel, beide ehemalige Skistars und jahrelang für Italien im Weltcup am Start, wurden zum zweiten Mal Eltern. Nach Ben, der im Mai 2023 das Licht der Welt erblickte, begrüßte das Paar nun den kleinen Max in seiner Familie.