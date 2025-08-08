Es ist ein Bub
Ski-Traumpaar erneut im Babyglück: Der kleine Max ist da
Seit vielen Jahren ein Paar: Werner Heel und Manuela Mölgg.
© GEPA pictures/ Christian Walgram
Der Storch hat am Mittwoch Station in Südtirol gemacht. Manuela Mölgg und Werner Heel, beide ehemalige Skistars und jahrelang für Italien im Weltcup am Start, wurden zum zweiten Mal Eltern. Nach Ben, der im Mai 2023 das Licht der Welt erblickte, begrüßte das Paar nun den kleinen Max in seiner Familie.
Mölgg hatte die zweite Schwangerschaft erst vor wenigen Wochen bekanntgegeben. Zahlreiche Gratulationen folgten auf den Fuß. Unter anderem von Nici Schmidhofer, Viktoria Rebensburg, Frida Hansdotter oder Stefano Gross. (TT.com)