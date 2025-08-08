Auftakt für 31-Mio.-Euro-Projekt

Viele Quellen füllen das Bad: Baustart für neues Regionalbad in Axams

Die Maschinen für den Abriss des alten Freizeitzentrums Axams sind bereits aufgefahren – die Bauzeit für das neue Regionalbad liegt bei rund 20 Monaten.
Von Michael Domanig

Ein gemeinsamer Kraftakt von 14 Gemeinden, dem Tourismusverband und dem Land Tirol macht es möglich: In Axams erfolgte am Freitagabend der Spatenstich für das neue „Regionalbad Mittelgebirge“. Im Juni 2027 soll die 31,2 Mio. Euro schwere Anlage mit Hallenbad, Saunalandschaft und integriertem Außenbereich eröffnet werden.

