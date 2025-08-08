55-Jähriger verlor Kontrolle
Motorradfahrer bei Unfall auf der Thierseestraße schwer verletzt
Bei einem Unfall auf der Thierseestraße ist ein 55-jähriger Motorradfahrer am Freitagnachmittag schwer verletzt worden. Der Mann aus dem deutschen Bundesland Baden-Württemberg war gegen 14.10 Uhr auf der L37 von Landl kommend in Richtung Kufstein unterwegs, als er in einer Linkskurve rechts von der Fahrbahn abkam.
Er erfasste dabei den abgesenkten Bordstein, verlor die Kontrolle über seine Maschine, stürzte und schlitterte in eine Schotterausbuchtung. Das Motorrad blieb auf dem Mann liegen. Der 55-Jährige wurde dadurch schwer verletzt. Er wurde nach der Erstversorgung mit dem Rettungswagen ins Bezirkskrankenhaus Kufstein eingeliefert. (TT.com)