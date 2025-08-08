Motorradfahrer bei Unfall auf der Thierseestraße schwer verletzt

Bei einem Unfall auf der Thierseestraße ist ein 55-jähriger Motorradfahrer am Freitagnachmittag schwer verletzt worden. Der Mann aus dem deutschen Bundesland Baden-Württemberg war gegen 14.10 Uhr auf der L37 von Landl kommend in Richtung Kufstein unterwegs, als er in einer Linkskurve rechts von der Fahrbahn abkam.