Kommentar
Agitation bootete die Regierung aus
Kommentarvon Gabriele Starck
Der Fall Brosius-Gersdorf in Deutschland ist ein Beispiel dafür, wie mit Diffamierungen auch politische Entscheidungsträger manipuliert und für die eigenen Zwecke missbraucht werden können.
