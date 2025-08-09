Von Windböe erfasst: Paragleiterin bei Unfall in Pertisau verletzt

Eine verletzte Paragleiterin musste am Freitagabend in die Klinik Innsbruck geflogen werden. Laut Polizei stieg die 30-Jährige zu Fuß auf den Zwölferkopf auf, um gegen 19.30 Uhr ins Tal nach Pertisau zu fliegen.

Unmittelbar nach dem Start erfasste jedoch eine Windböe den Gleitschirm und drückte die Frau gegen die Böschung neben dem Forstweg. Dabei zog sie sich Verletzungen zu, konnte aber noch selbstständig den Notruf wählen. Die Bergrettung Maurach sowie das Team des Notarzthubschraubers kümmerten sich um die Erstversorgung. (TT.com)