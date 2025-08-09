Auswirkungen des Klimawandels
Steinschlag, Felsstürze und Co.: Tirols Bergsportführer sammeln Daten mit neuer App „Alps Watch“
Im Platzertal war es im Juni zu einem Felssturz gekommen. Solche Ereignisse können mit der App erfasst und die Daten gesammelt werden.
© privat
Die Auswirkungen des Klimawandels sind in den Alpen bereits stark zu spüren. Um eine bessere Datenbasis zu schaffen, hat der Tiroler Bergsportführerverband gemeinsam mit Partnern ein digitales Tool entwickelt, in dem Profis ihre Beobachtungen eingeben sollen.