- Überblick
- Newsticker
- Tirol
expand_more
- Politik
expand_more
- Wirtschaft
expand_more
- Panorama
expand_more
- Sport
expand_more
- Leben & Freizeit
expand_more
- Kultur
expand_more
- Auto & Motor
expand_more
- Tirol live
- Podcasts
- Tourentipps
- Leserfotos
- Service
expand_more
- Mein Abo
expand_more
Der Horrorfilm des Jahres?
Fiese Späße an finsteren Orten: Dieser Film setzt auch Hartgesottenen zu
In „Weapons“ verschwindet eine ganze Schulklasse spurlos.
© Warner
Zach Greggers feiner Horrorfilm „Weapons“ lässt sich von der Ungewissheit in wild wucherndes Chaos führen.
© 2025 Tiroler Tageszeitung Online - Alle Rechte vorbehalten