Staus am zweiten „Bayern-Wochenende“: Wo es auf Tirols Straßen länger dauert

Am Fernpass ist gegen Mittag mit einer Zeitverzögerung von rund 45 Minuten zu rechnen. Beim Grenztunnel Füssen herrscht in beide Richtungen Blockabfertigung.
© Screenshot/Land Tirol

Nachdem das große Reisechaos vergangene Woche unerwartet ausgeblieben war, rollt der Verkehr dafür diesen Samstag immer langsamer. Zur Mittagszeit herrschte auf den Straßen Tirols vielerorts bereits zäher Verkehr und Stau.