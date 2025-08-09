Verkehr Richtung Süd und Nord
Staus am zweiten „Bayern-Wochenende“: Wo es auf Tirols Straßen länger dauert
Am Fernpass ist gegen Mittag mit einer Zeitverzögerung von rund 45 Minuten zu rechnen. Beim Grenztunnel Füssen herrscht in beide Richtungen Blockabfertigung.
Nachdem das große Reisechaos vergangene Woche unerwartet ausgeblieben war, rollt der Verkehr dafür diesen Samstag immer langsamer. Zur Mittagszeit herrschte auf den Straßen Tirols vielerorts bereits zäher Verkehr und Stau.