Staus und Wartezeiten
Zweites „Bayern-Wochenende“: Unfälle und Reiseverkehr sorgten für volle Straßen in Tirol
Am Fernpass war gegen Mittag mit einer Zeitverzögerung von rund 45 Minuten zu rechnen. Beim Grenztunnel Füssen herrschte am Samstag in beide Richtungen Blockabfertigung.
© Screenshot/Land Tirol
Nachdem das große Reisechaos vergangene Woche unerwartet ausgeblieben war, rollte der Verkehr dafür am Samstag immer langsamer. Zur Mittagszeit herrschte auf den Straßen Tirols vielerorts bereits zäher Verkehr und Stau. Am frühen Nachmittag sorgten Unfälle für weitere Verzögerungen.