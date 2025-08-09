Zweites „Bayern-Wochenende“: Unfälle und Reiseverkehr sorgten für volle Straßen in Tirol

Nachdem das große Reisechaos vergangene Woche unerwartet ausgeblieben war, rollte der Verkehr dafür am Samstag immer langsamer. Zur Mittagszeit herrschte auf den Straßen Tirols vielerorts bereits zäher Verkehr und Stau. Am frühen Nachmittag sorgten Unfälle für weitere Verzögerungen.