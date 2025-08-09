Dramatischer Einsatz
Vermisster 67-Jähriger nach stundenlanger Suchaktion verletzt am Kleinen Gilfert gefunden
Im Einsatz standen 45 bis 50 Kräfte von Freiwilliger Feuerwehr Weerberg und Berufsfeuerwehr Innsbruck mit Drohne (Wärmebild), neun Bergretter aus Schwaz, drei Bergretter aus Jenbach, zwei Bergrettungshunde, zwei Alpinpolizisten der Polizeiinspektion Schwaz, die Alpinpolizei Schwaz, je ein Polizeihubschrauber aus Tirol, Salzburg und Kärnten sowie der Notarzthubschrauber Christophorus 1.
Ein 67-Jähriger brach zu einer Bergtour auf, kam aber nicht wie vereinbart heim. Seine Frau alarmierte die Feuerwehr, die eine großangelegte Suchaktion einleitete. Nach einem stundenlangen Einsatz wurde der Mann gefunden.