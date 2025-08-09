Unfälle bei Überholmanövern: Zwei Motorradfahrer und eine Autofahrerin verletzt

Zu zwei Motorradunfällen bei Überholmanövern kam es am Freitag auf Tirols Straßen. Dabei wurden ein 75-Jähriger, ein 45-Jähriger sowie eine 67-Jährige verletzt.

Kurz vor 11 Uhr war der 75-jährige Deutsche mit dem Motorrad auf der Lechtalstraße (B198) in Stanzach unterwegs. Vor ihm wollte eine Autofahrerin nach links ins Gewerbegebiet abbiegen. Obwohl sie blinkte, überholte ein Motorradfahrer die Frau. Der 75-Jährige wollte es ihm gleichtun. Dabei kam es allerdings zur Kollision.

Der Mann prallte gegen die linke Heckseite des Wagens, wurde vom Motorrad geschleudert und blieb auf der Straße liegen. Er wurde ins Krankenhaus Reutte geflogen.

Weitere Kollision in Sillian

Einige Stunden später, kurz nach 16 Uhr, fuhr ein 45-Jähriger mit dem Motorrad auf der Drautal Straße (B100) in Richtung Italien. Bei der Ortseinfahrt Sillian kam es zum seitlichen Zusammenstoß mit einem Auto. Laut Polizei dürfte der Mann übersehen haben, dass die Autofahrerin, die er überholen wollte, blinkte, um links abzubiegen.