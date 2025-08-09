Vor Trump-Putin-Treffen in Alaska: Ukraine will keine Gebiete an Russland abtreten

Wie sieht der Deal aus, den USA und Russland planen? Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj warnte vor „Entscheidungen ohne die Ukraine“. Am Samstag kommen westliche Regierungsvertreter in London zusammen, um über die weitere Vorgehensweise zu sprechen.

Kiew, London – Vor dem Gipfeltreffen von US-Präsident Donald Trump und Kreml-Chef Wladimir Putin hat der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj vor „Entscheidungen ohne die Ukraine" gewarnt. Zugleich wollten sich noch am Samstag westliche Regierungsvertreter treffen, um über die neuesten Entwicklungen zu beraten. Trump hatte zuvor angekündigt, dass sein Treffen mit Putin am kommenden Freitag in Alaska im Nordwesten der USA stattfinden solle. Selenskyj ist nicht zu dem Gipfel eingeladen. Dafür gab es bereits eine Gegeneinladung des Kremls an Trump zu einem zweiten Treffen auf russischem Boden.

Komplizierte Gespräche

„Jede Entscheidung gegen uns, jede Entscheidung ohne die Ukraine ist auch eine Entscheidung gegen den Frieden", erklärte Selenskyj am Samstag in Onlinediensten. Die Ukrainer würden ihr Land „nicht den Besatzern“ überlassen.

Zu möglichen Inhalten eines Abkommens zwischen der Ukraine und Russland erklärte Trump, dieses könne einen „Gebietstausch“ zwischen beiden Staaten beinhalten. Hierüber werde jedoch „später oder morgen“ gesprochen. „Es ist kompliziert, wirklich nicht einfach“, fügte der US-Präsident hinzu.

Donald Trump und Wladimir Putin bei einem Treffen in Helsinki im Juli 2018. Nächsten Freitag kommen die beiden Präsidenten in Alaska zusammen. © BRENDAN SMIALOWSKI

Trump und Putin haben sich zuletzt 2019 am Rande eines Gipfels der G20-Staatengruppe in Japan persönlich getroffen. Der Kreml-Chef hat den Boden der USA zuletzt 2015 betreten – unter der Präsidentschaft von Barack Obama.

Trump hatte im Wahlkampf mehrfach angekündigt, den Ukraine-Krieg „in 24 Stunden" beenden zu können. Seit seinem Wiedereinzug ins Weiße Haus im Jänner telefonierte er mehrmals mit seinem russischen Amtskollegen. Dabei zeigte er sich zunächst sehr wohlwollend gegenüber Putin, in den vergangenen Wochen jedoch zunehmend kritisch und erbost.

Zuletzt hatte Trump Moskau ein Ultimatum für die Beendigung des Ukraine-Krieges gesetzt. Dieses ist am Freitag abgelaufen; genau an dem Tag, an dem der US-Präsident sein Treffen mit Putin für den 15. August ankündigte.

Vorbesprechung in London

Offensichtlich zur Vorbereitung dieses Treffens wollten noch am Samstag in Großbritannien westliche Regierungsvertreter beraten. Gastgeber sollten der britische Außenminister David Lammy und US-Vizepräsident JD Vance sein.

Das Treffen werde ein „bedeutsames Forum“ sein, um Fortschritte hin zu einem „gerechten und dauerhaften Frieden“ in der Ukraine zu diskutieren, erklärte das Büro des britischen Premierministers Keir Starmer. In Berlin verlautete aus Regierungskreisen, dass Deutschland auf Beraterebene teilnehme. Österreich ist bei dem Treffen nicht vertreten.

Lammy und Vance hatten zuvor bereits bilaterale Gespräche in Großbritannien geführt, Starmer telefonierte mit Selenskyj. Dabei forderte der ukrainische Präsident „klare Schritte“ zur Beendigung des russischen Angriffskrieges. Notwendig sei eine „maximale Koordination“ zwischen der Ukraine und ihren Partnern, erklärte er im Internet.

Selenskyj teilte ferner mit, er habe auch mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron telefoniert. Dabei habe er deutlich gemacht, dass es „wirklich wichtig ist, dass es Russland nicht noch einmal gelingt, jemanden zu täuschen“.

Russland stellt Ansprüche

Die russische Armee kontrolliert derzeit rund 20 Prozent des ukrainischen Territoriums. Moskau fordert als Voraussetzung für einen möglichen Waffenstillstand von der Ukraine die Abtretung der vier teilweise von russischen Truppen besetzten Regionen Donezk, Luhansk, Saporischschja und Cherson sowie der 2014 annektierten Krim. Außerdem soll Kiew auf westliche Waffenlieferungen und eine mögliche NATO-Mitgliedschaft verzichten.

Evakuierung von ukrainischer Zivilbevölkerung in der Stadt Kostiantynivka, wo es immer wieder Angriffe Russlands gibt. © imago/Anadolo Agency