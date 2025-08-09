46-Jähriger Bei Absturz mit Paragleiter in Hochoetz schwer verletzt

Ein 46-Jähriger ist am Freitagnachmittag in Oetz bei einem Absturz mit seinem Paragleiter schwer verletzt worden. Der in Tirol wohnhafte Deutsche startete gegen 17.30 Uhr vom Wetterkreuzkogel und wollte nach etwa 30 Minuten Flugzeit am Nordwesthang unterhalb der Bergstation Brunnkopflift im Ski- und Wandergebiet Hochoetz landen.

„Beim Landeanflug verkalkulierte sich der Pilot laut eigenen Angaben und prallte unkontrolliert am Boden auf, wobei er sich am linken Fuß und am Rücken schwer verletzte“, berichtet die Polizei. Freunde des Mannes bekamen den Unfall mit und wählten den Notruf.