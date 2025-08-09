55-Jähriger bei Sturz auf Inntalradweg in Innsbruck schwer verletzt

Bei einem Fahrradunfall auf dem Inntalradweg ist ein 55-Jähriger am Samstag gegen 12.30 Uhr schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, kam der Mann bei seiner Fahrt in Richtung Osten auf Höhe Innsbruck selbstverschuldet vom Weg ab und stürzte auf der rechten Seite gegen einen Böschungshang.