Italiener Baroncini nach Sturz bei der Polen-Rundfahrt im künstlichen Koma

Wien - Der Italiener Filippo Baroncini ist nach einem schweren Sturz auf der dritten Etappe der Polen-Radrundfahrt in ein künstliches Koma versetzt worden. Der UAE-Teamkollege von Tadej Pogacar und Tour-of-Austria-Starter hat bei dem Sturz am Mittwoch mehrere Gesichts- und Schlüsselbeinfrakturen erlitten. Er soll nun für eine Operation nach Italien geflogen werden. Dafür wurde Baroncini, der außer Lebensgefahr sein soll und zunächst bei Bewusstsein war, ins künstliche Koma versetzt.