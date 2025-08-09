Auf Nordkette verstiegen

Letzte Bahn verpasst, Rettungseinsatz auf der Seegrube

Vier Personen sollen auf der Seegrube auf die Bergrettung warten. Sie hatten die letzte Gondel der Nordkettenbahn ins Tal verpasst.

