Mehrere Brüche
48-Jährige bei Fahrradunfall in Ehrwald schwer verletzt
Bei einem Sturz mit ihrem Fahrrad ist am Samstagvormittag eine 48-Jährige schwer verletzt worden. Die Österreicherin kippte gegen 12.40 Uhr zwischen Seebensee und Seebenalm in Ehrwald um, nachdem sich ein Reifen im weichen Schotter eingegraben hatte.
Die Frau zog sich einen Wadenbein-, Schienbein und Sprunggelenksbruch zu. Sie wurde von der örtlichen Bergrettung zur weiteren medizinischen Versorgung zu einem Arzt in Ehrwald gebracht. (TT.com)