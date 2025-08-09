Fußgänger in Wörgl nach Pkw-Kollision von Fahrzeug erfasst
Zwei Autos prallten am Samstag in der Wörgler Innenstadt zusammen. Ein Fußgänger, der am Gehsteig stand, wurde daraufhin von einem der Fahrzeuge erfasst.
Wie die Polizei berichtet, kam es zu dem Unfall gegen 14.30 Uhr. Ein 75-Jähriger war auf der Bahnhofstraße unterwegs, ein 86-Jähriger kam die Josef-Steinacher-Straße entlang. Im Kreuzungsbereich kam es aus unbekannter Ursache zum Zusammenstoß.
„Der 75-Jährige versuchte anschließend auszuweichen und erfasste dabei mit dem Fahrzeug einen 34-jährigen irakischen Staatsangehörigen, der zu diesem Zeitpunkt am Gehsteig stand“, so die Ermittler. Der Fußgänger und der 75-Jährige wurden unbestimmten Grades verletzt. Beide wurden nach der Erstversorgung durch den Notarzt von der Rettung ins Krankenhaus nach Kufstein gebracht. Der 86-Jährige blieb unverletzt. (TT.com)