Fußgänger in Wörgl nach Pkw-Kollision von Fahrzeug erfasst

Zwei Autos prallten am Samstag in der Wörgler Innenstadt zusammen. Ein Fußgänger, der am Gehsteig stand, wurde daraufhin von einem der Fahrzeuge erfasst.

Wie die Polizei berichtet, kam es zu dem Unfall gegen 14.30 Uhr. Ein 75-Jähriger war auf der Bahnhofstraße unterwegs, ein 86-Jähriger kam die Josef-Steinacher-Straße entlang. Im Kreuzungsbereich kam es aus unbekannter Ursache zum Zusammenstoß.