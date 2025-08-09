Motorradfahrerin bei Unfall im Rattenberger Tunnel schwer verletzt

Eine 52-jährige Motorradfahrerin ist am Samstag bei einem Unfall im Tunnel bei Rattenberg schwer verletzt worden. Die Frau fuhr gegen 18.30 Uhr aus Richtung Radfeld kommend in den Tunnel ein und geriet auf halber Strecke ohne ersichtlichen Grund immer weiter nach rechts. Sie streifte den Randstein und stürzte. Ein nachkommender Autofahrer setzte die Rettungskette in Gang und leistete Erste Hilfe.