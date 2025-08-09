Sekundenschlaf: 84-Jähriger prallte in Reith bei Kitzbühel mit Auto gegen Zaun und Böschung

Glück im Unglück hatte am Samstagnachmittag drei Senioren bei einem Autounfall auf der L202. Wie die Polizei berichtet, verlor ein 84-jähriger Lenker gegen 16.10 Uhr auf der Fahrt zwischen Kitzbühel und Reith die Kontrolle über seinen Wagen. Der Mann dürfte hinterm Steuer kurz eingenickt sein. Im Fahrzeug saßen noch eine 80- und eine 83-Jährige.

Das Auto durchstieß einen Holzzaun und prallte gegen einen Böschungshang. Das Heck brach daraufhin aus und blieb mitten auf der Straße stehen. Die 83-Jährige – sie saß auf der Rückbank – konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. Die anderen beiden Insassen wurden von einem Ersthelfer und der Freiwilligen Feuerwehr Reith bei Kitzbühel aus dem Unfallwagen geholt.

Mit leichten Verletzungen ins Spital gebracht

Alle Insassen erlitten leichte Verletzungen sowie einen psychischen Schock und wurden von der Rettung ins Bezirkskrankenhaus St. Johann gebracht. Der Unfallwagen wurde abgeschleppt.