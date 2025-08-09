Motorrad und E-Bike in Brandberg zusammengestoßen: 80-Jähriger und 27-Jährige verletzt

Ein 80-jähriger Motorradfahrer und eine 27-jährige E-Bikerin prallten am Samstag auf der Mautstraße Zillergrund in Brandberg zusammen. Laut Polizei kam es zu der Kollision um 12.10 Uhr auf Höhe der „Ritzlaste“. Der taleinwärts fahrende Mann gab an, dass er nicht mehr ausweichen konnte, weil ihm die Frau auf seiner Seite entgegenkam. Beide Österreicher stürzten auf die Fahrbahn.