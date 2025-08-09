Motorrad und E-Bike in Brandberg zusammengestoßen: 80-Jähriger und 27-Jährige verletzt
Ein 80-jähriger Motorradfahrer und eine 27-jährige E-Bikerin prallten am Samstag auf der Mautstraße Zillergrund in Brandberg zusammen. Laut Polizei kam es zu der Kollision um 12.10 Uhr auf Höhe der „Ritzlaste“. Der taleinwärts fahrende Mann gab an, dass er nicht mehr ausweichen konnte, weil ihm die Frau auf seiner Seite entgegenkam. Beide Österreicher stürzten auf die Fahrbahn.
Die 27-Jährige wurde unbestimmten Grades verletzt. Sie wurde von der Rettung ins Bezirkskrankenhaus Schwaz gebracht. Der 80-Jährige lehnte jede ärztliche Hilfe ab, obwohl er angab, dass er auf einer Seite leichte Schmerzen im Schulter- und Fußbereich hat.
Die Straße war während der Unfallaufnahme erschwert passierbar. Im Einsatz standen First Responder, Notarzt, Rettungswagen und eine Streife der Polizeiinspektion Mayrhofen. (TT.com)