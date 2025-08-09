Golfer Straka klopft bei PGA-Play-off-Turnier an Top 10 an

Österreichs bester Golfer Sepp Straka hat bei der mit 20 Mio. Dollar dotierten St. Jude Championship in Memphis/Tennessee ein Topergebnis in Reichweite. Der 32-jährige Wiener schrieb - nach einer 68 und 67 in den ersten beiden Runden - am Samstag im TPC Southwind eine erneute 68 (2 unter Par) auf seine Scorekarte. Damit geht der Weltranglistenelfte beim ersten von drei Play-off-Turnieren der PGA-Tour am Sonntag mit 203 Schlägen (7 unter) auf Rang zehn in die Schlussrunde.