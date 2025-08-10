Mann abgestürzt, Frau von Steinen getroffen: Verletzte bei Kletterunfällen im Bezirk Schwaz

Die Besatzung des Notarzthubschraubers „Heli 4“ musste am Samstag binnen kurzer Zeit zweimal im Bezirk Schwaz ausrücken, um verletzte Kletterer zu bergen. Die Polizei sucht eine Seilschaft, die einen Steinschlag ausgelöst hat.

Bei Kletterunfällen im Bezirk Schwaz sind am Samstag ein Mann und eine Frau schwer verletzt worden. In Hintertux kletterte ein 51-Jähriger mit seiner 22-jährigen Tochter die Route „Lärmstange Nordkante“. Gegen 10.40 Uhr hatten die beiden den Stand der zweiten Seillänge erreicht. Der Vater kletterte voraus, seine Tochter übernahm die Sicherung.

Wegen eines Orientierungsfehlers kletterte der Mann rechts vom Grat im steileren Gelände weiter, als er plötzlich den Halt verlor und abstürzte. Der von ihm gelegte Fried (Sicherung) hielt der Belastung nicht stand und riss aus seiner Verankerung. Der 51-Jährige stürzte ca. 8 Meter in die Tiefe, bis ihn die Kletterseile hielten. Er zog sich eine offene Fraktur des rechten Armes zu.

Die Tochter seilte ihn zu ihrem Standplatz ab und setze die Rettungskette in Gang. Der Verletzte wurde schließlich von der Besatzung des Notarzthubschraubers„Heli 4“ geborgen und ins Krankenhaus Schwaz geflogen. Die 22-Jährige wurde bis zum Wandfuß geflogen.

45-Jährige am Hochriss von Steinen getroffen

Ebenfalls am Vormittag kletterten in Steinberg am Rofan eine 45-Jährige und ihre 48-jährige Kletterpartnerin die Route „Fall Forward“ am Hochiss, eine anspruchsvolle Abseilpiste. Als sie gegen Mittag am fünften Seilstand angekommen waren, sicherten sie sich beide am Stand und begannen, das Seil für den letzten Abseilvorgang vorzubereiten.

Plötzlich wurde die 45-Jährige von Steinen getroffen, die vermutlich eine andere Seilschaft beim Abseilen ausgelöst hatte. Die Frau wurde schwer verletzt. Ihre Partnerin blieb unverletzt und setzte die Rettungskette in Gang. Die 45-Jährige wurde mit Verdacht auf Serienrippenfraktur von der Besatzung des „Heli 4“ mittels Tau geborgen und in die Klinik Innsbruck geflogen. Die 48-Jährige wurde vom Heli-Team an der Bergstation der Rofanseilbahn abgesetzt.