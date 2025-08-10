18-Jähriger brach 21-Jährigem in Innsbruck mit Kopfstoß die Nase

Ein 18-Jähriger wird nach einem Vorfall in der Nacht auf Sonntag in Innsbruck wegen schwerer Körperverletzung angezeigt. Laut Polizei versetzte der Einheimische einem 21-Jährigen gegen 1.20 Uhr auf offener Straße einen Kopfstoß ins Gesicht und flüchtete. Das Opfer erlitt dadurch laut Erstdiagnose des Rettungsdienstes zumindest einen Nasenbeinbruch, weitere Verletzungen konnten demnach nicht ausgeschlossen werden.