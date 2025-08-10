Traktor bog ohne zu blinken ab: Motorradfahrer bei Sturz in Vils verletzt
Nach einem Unfall am Samstag gegen 11.20 Uhr in Vils ist die Polizei auf der Suche nach dem Lenker eines Traktors, bisher jedoch ohne Erfolg. Ein 74-jähriger Motorradfahrer hatte auf der Reuttener Straße (L69) bei der Fahrt von Schönbichl Richtung Vils zunächst einen anderen Motorradfahrer überholt und wollte zusätzlich an dem Traktor vorbeifahren. Dessen Lenker bog laut Polizei jedoch ohne zu blinken nach links ab und fuhr unbeirrt auf einem Wirtschaftsweg weiter.
Der 74-Jährige leitete eine Vollbremsung ein und lenkte nach links, um eine Kollision mit dem Traktor zu verhindern. Dabei rutschten die Räder auf dem Grünstreifen weg und der Mann stürzte. Der Mann zog sich Verletzungen am linken Bein und linken Arm zu. Er wurde von der Rettung ins Krankenhaus Reutte gebracht und dort ambulant behandelt.
Bei dem Traktor handelt es sich laut Polizei um ein älteres Modell mit gelb-beigen bzw. ockerfarbenen Radkästen und vermutlich grünem Aufbau sowie geschlossener Kabine. (TT.com)