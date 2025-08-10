Traktor bog ohne zu blinken ab: Motorradfahrer bei Sturz in Vils verletzt

Nach einem Unfall am Samstag gegen 11.20 Uhr in Vils ist die Polizei auf der Suche nach dem Lenker eines Traktors, bisher jedoch ohne Erfolg. Ein 74-jähriger Motorradfahrer hatte auf der Reuttener Straße (L69) bei der Fahrt von Schönbichl Richtung Vils zunächst einen anderen Motorradfahrer überholt und wollte zusätzlich an dem Traktor vorbeifahren. Dessen Lenker bog laut Polizei jedoch ohne zu blinken nach links ab und fuhr unbeirrt auf einem Wirtschaftsweg weiter.