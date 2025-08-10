Kamera entlarvte mutmaßlichen Opferstock-Seriendieb in Maurach

Am Samstag wurde ein 43-Jähriger in Maurach am Achensee wegen versuchten Opferstockdiebstahls festgenommen. Der Verdächtige gab bei der Befragung an, noch für weitere Diebstähle in Tirol, Kärnten und Salzburg verantwortlich zu sein.

Maurach am Achensee – Einen Fahndungserfolg konnte am Samstagnachmittag die Polizeiinspektion Jenbach in Maurach am Achensee verbuchen. Wie die Polizei am Sonntag berichtet, wurde ein 43-jähriger Ungar wegen versuchten Opferstockdiebstahls festgenommen, nachdem Videoaufnahmen aus der „Eggerer Kapelle“ den entscheidenden Hinweis geliefert hatten.