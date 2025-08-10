Rausch der Sinne

Ganz ohne Promille: Stanzer Edelbrenner gehen nüchtern in die Zukunft

Elias Zöhrer mit einem Oxivita-Spritz
© Matthias Reichle
Matthias Reichle

Von Matthias Reichle

Christoph Kössler und Elias Zöhrer haben ihr erstes alkoholfreies Getränk kreiiert. Die Analyse der Edelbrenner: Der Trend gehe weg vom Alkohol.

