Rausch der Sinne
Ganz ohne Promille: Stanzer Edelbrenner gehen nüchtern in die Zukunft
Elias Zöhrer mit einem Oxivita-Spritz
© Matthias Reichle
Von Matthias Reichle
Christoph Kössler und Elias Zöhrer haben ihr erstes alkoholfreies Getränk kreiiert. Die Analyse der Edelbrenner: Der Trend gehe weg vom Alkohol.
