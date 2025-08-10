Hanfblüten im Tabakmonopol
Neue Regelung zu legalem Cannabis: So geht es jetzt für Trafiken und Hanfshops weiter
Seit kurzem gibt es legale Hanfblüten in Trafiken zu kaufen. Tiroler Trafiken haben vielerorts noch keine Lieferung erhalten.
© ROLAND SCHLAGER
Nicht berauschende Hanfblüten fallen laut einer neuen Regelung unter das Tabakmonopol. Damit dürfen nur noch Trafiken das legale Cannabis verkaufen – Hanfshops nicht mehr. Eine Innsbrucker Hanfshop-Inhaberin und ein Trafikant erzählen, wie sie die Regelung betrifft.