Felssturz am Großglockner: Stüdlgrat bis auf Weiteres gesperrt

In 3550 Metern kam es am Wochenende zu einem Felssturz. Die beliebte Route auf den Gipfel bleibt vorerst gesperrt.

Nach einem Felssturz am Großglockner ist die Route über den Stüdlgrat auf den höchsten Berg Österreichs aktuell gesperrt. „Die Stelle ist derzeit nicht passierbar und noch immer labil. Es könnte noch etwas abbrechen“, wurde Toni Riepler, der Wirt und Pächter der Erzherzog-Johann-Hütte, Samstagabend vom Alpenverein zitiert. Von einer Begehung wird dringend abgeraten.

