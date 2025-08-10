Felssturz am Großglockner: Stüdlgrat bis auf Weiteres gesperrt
In 3550 Metern kam es am Wochenende zu einem Felssturz. Die beliebte Route auf den Gipfel bleibt vorerst gesperrt.
Nach einem Felssturz am Großglockner ist die Route über den Stüdlgrat auf den höchsten Berg Österreichs aktuell gesperrt. „Die Stelle ist derzeit nicht passierbar und noch immer labil. Es könnte noch etwas abbrechen“, wurde Toni Riepler, der Wirt und Pächter der Erzherzog-Johann-Hütte, Samstagabend vom Alpenverein zitiert. Von einer Begehung wird dringend abgeraten.
Laut Alpenverein dürfte der Felssturz in der Nacht auf oder am Samstag in der Früh auf etwa 3550 Metern Seehöhe passiert sein. Wie lange die Sperre aufrecht bleibt, ist aktuell nicht absehbar. „Wir müssen die Sanierung und Sicherung planen. Das dauert einige Zeit“, so Riepler. Der Stüdlgrat führt von der Osttiroler Seite auf den höchsten Berg Österreichs. (TT.com)