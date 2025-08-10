Frust beim Vizemeister

Imst-Trainer Scheuer nach zweitem Remis: „Sind momentan keine Spitzenmannschaft“

Zu früh gejubelt: Lukas Lamp schoss Imst in Kufstein in Führung. Am Ende mussten sich die Oberländer am Samstag aber mit einem 1:1-Remis begnügen.
© Hans Osterauer
Daniel Lenninger

