21-Jähriger verletzte zwei Kontrahenten in Innsbruck mit Wanderstock

Innsbruck – Drei Männer gerieten am späten Samstagabend vor dem Innsbrucker Hauptbahnhof aneinander, alle drei wurden dabei verletzt. Laut Polizei waren ein 21-jähriger Brite, ein 43-jähriger Türke und ein 68-jähriger Österreicher in die Rauferei verwickelt. Der 21-Jährige setzte demnach seinen Wanderstock als Waffe ein und verletzte seine Kontrahenten damit. Alle Beteiligten wurden medizinisch versorgt. Der 21-Jährige wurde festgenommen und ins Polizeianhaltezentrum Innsbruck eingeliefert. Die Hintergründe der Auseinandersetzung waren zunächst unklar. (TT.com)