Tausende stürmten ehemaligen Wohnort von „Drachenlord“: Polizei-Großeinsatz in Bayern

Nürnberg – Mehrere tausend Menschen haben sich am Samstag nach Aufrufen in sozialen Medien am ehemaligen Wohnort eines als „Drachenlord“ bekannten YouTubers im bayerischen Emskirchen versammelt und einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Wie die Polizei in Nürnberg mitteilte, wurde „ein Vordringen der jungen, überwiegend männlichen Personen in den Gemeindeteil Altschauerberg“ verhindert. In der Spitze seien 4000 Menschen geschätzt worden. Ein 16-Jähriger wurde vorläufig festgenommen.

Rund 100 Anzeigen

Außerdem leitete die Polizei Ordnungswidrigkeitenanzeigen gegen etwa 100 Anwesende ein. Nach Angaben der Beamten von Samstagabend kam es zu einer Beleidigung, einem Fall von Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und einer Sachbeschädigung. Zudem wurde ein 20-Jähriger von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht, nachdem er sich beim Einbruch in eine Jagdhütte an einer eingeschlagenen Fensterscheibe eine stark blutende Schnittwunde zuzog.

Die Aktion galt dem YouTuber, der seit Jahren von selbsternannten Gegnern im Internet angefeindet wird. Im Rahmen der eskalierenden Konfrontation zwischen dem Mann und sogenannten „Hatern“ gab es immer wieder Zwischenfälle und Versammlungen vor dessen Haus, häufig musste die Polizei einschreiten. Berichten zufolge zog der YouTuber 2023 aus Altschauerberg weg, sein Haus wurde abgerissen.

Gemeinde verbietet Versammlungen von mehr als acht Menschen