Schützen zeigten groß auf: Die besten Bilder vom Regimentstreffen im Zillertal

Ein Wochenende voller gelebter Tradition, beeindruckender Bilder und großartiger Stimmung: Mayrhofen war von 8. bis 10. August Austragungsort des 25. Regimentstreffens des Schützenregiments Zillertal– und setzte damit ein Zeichen für Zusammenhalt, Heimatverbundenheit und Tiroler Brauchtum.

Bereits am Freitagabend wurde das Jubiläum eröffnet. Die Militärmusik Tirol begeisterte gemeinsam mit der Schützenkompanie Mayrhofen und der Sopranistin Elisabeth de Roo das zahlreich erschienene Publikum. Nach einer feierlichen Kranzniederlegung am Kriegerdenkmal folgte ein musikalisches Programm, das von traditionellen Märschen bis hin zu emotionalen Liedern wie „La Montanara“ und „Amazing Grace“ reichte.

Regimentstreffen im Zillertal

Der Höhepunkt des Wochenendes war jedoch das große Regimentstreffen am Sonntag. Mehr als 1000 Schützen und 280 Musikanten aus dem gesamten Zillertal sowie Gastkompanien aus Tirol, Südtirol und Nordrhein Westfalen marschierten im Rahmen eines Sternmarsches zum Festplatz „Ederfeld“, begleitet von fünf Musikkapellen.