Fast 34 Grad und Sonne pur: Das waren die Tiroler Hitze-Hotspots am Sonntag

Hoch „Ines“ heizte am Sonntag Tirol ordentlich ein. Die Thermometer stiegen vielerorts über 30 Grad. Das waren die heißesten Orte des Landes.

Innsbruck – Temperaturen weit über 30 Grad. Was vor gut zwei Wochen noch wie ein Traum klang, ist dank Hoch „Ines“ Realität. Das Wetter zeigte sich den ganzen Sonntag über von seiner sommerlichsten Seite. Ein strahlend blauer Himmel lud zum Baden und Wandern ein. Aufgrund des Hochdruckwetters kletterten auch die Temperaturen munter in die Höhe.