ÖSV-Superstar wird erstmals Papa: „Aufregendes Kapitel wartet“

ÖSV-Überflieger Stefan Kraft startet mit einer zusätzlichen Motivation in die Olympiasaison. Der Salzburger wird erstmals Papa. Die freudige Nachricht verkündeten der 32-Jährige und seine Ehefrau Marisa am Sonntagnachmittag.

„Die Dinge werden sich ändern. Ein aufregendes neues Kapitel wartet“, schrieben die beiden zu einem witzigen Video auf Instagram und versahen es mit den Hashtags „kleines Wunder“, „zukünftige Eltern“ und „Baby lädt“.