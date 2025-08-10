Das einfachste Ja: Ski-Ass gab seine Verlobung bekannt

Bei einer Schweizer Speed-Spezialistin läuten bald die Hochzeitsglocken: Joana Hählen gab am Sonntag ihre Verlobung bekannt.

Die 33-Jährige, die im Weltcup bislang fünfmal auf dem Podest stand, schrieb zu einer romantischen Bilderserie mit ihrem zukünftigen Ehemann: „Das einfachste Ja. Sonnenuntergang und Vollmond – genau dort, wo wir uns vor achteinhalb Jahren verliebt haben.“