Romantisches Posting
Das einfachste Ja: Ski-Ass gab seine Verlobung bekannt
Bei einer Schweizer Speed-Spezialistin läuten bald die Hochzeitsglocken: Joana Hählen gab am Sonntag ihre Verlobung bekannt.
Die 33-Jährige, die im Weltcup bislang fünfmal auf dem Podest stand, schrieb zu einer romantischen Bilderserie mit ihrem zukünftigen Ehemann: „Das einfachste Ja. Sonnenuntergang und Vollmond – genau dort, wo wir uns vor achteinhalb Jahren verliebt haben.“
Als erste Gratulantinnen waren Ex-ÖSV-Läuferin Tamara Tippler und die deutsche Abfahrerin Kira Weidle-Winkelmann zur Stelle. (TT.com)