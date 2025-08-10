- Überblick
- Newsticker
- Tirol
expand_more
- Politik
expand_more
- Wirtschaft
expand_more
- Panorama
expand_more
- Sport
expand_more
- Leben & Freizeit
expand_more
- Kultur
expand_more
- Auto & Motor
expand_more
- Tirol live
- Podcasts
- Tourentipps
- Leserfotos
- Service
expand_more
- Mein Abo
expand_more
Farbenprächtiger Umzug
Hochtal feierte sich selbst: Tausende Fest-Besucher in der Wildschönau
Rund 500 Aktive – von Jung bis Alt – gestalteten den Festumzug in Auffach. Tausende Zuschauer verfolgten das bunte (Trachten-)Treiben.
© Niek Belder/ Wildschönau Tourismus
© 2025 Tiroler Tageszeitung Online - Alle Rechte vorbehalten