Farbenprächtiger Umzug

Hochtal feierte sich selbst: Tausende Fest-Besucher in der Wildschönau

Rund 500 Aktive – von Jung bis Alt – gestalteten den Festumzug in Auffach. Tausende Zuschauer verfolgten das bunte (Trachten-)Treiben.
© Niek Belder/ Wildschönau Tourismus