Lokalaugenschein am Baggersee
Wie Handball im Kajak: Spektakuläre Sportart Kanupolo boomt auch in Innsbruck
Voller Körpereinsatz: Der Ball darf beim Kanupolo sowohl mit den Händen als auch mit dem Paddel gespielt werden.
© Rita Falk
Kraft und technische Finesse, Kajakfahren und Ballspiel: Die Teamsportart Kanupolo boomt auch in Innsbruck, wo seit heuer am Baggersee trainiert wird. Der Vollkontaktsport mit Elementen aus dem Handball hat viel zu bieten – und bringt Kinder in sicherem Rahmen zum Kajakfahren. Die TT war beim Nachwuchstraining mit dabei.