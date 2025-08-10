Wie Handball im Kajak: Spektakuläre Sportart Kanupolo boomt auch in Innsbruck

Kraft und technische Finesse, Kajakfahren und Ballspiel: Die Teamsportart Kanupolo boomt auch in Innsbruck, wo seit heuer am Baggersee trainiert wird. Der Vollkontaktsport mit Elementen aus dem Handball hat viel zu bieten – und bringt Kinder in sicherem Rahmen zum Kajakfahren. Die TT war beim Nachwuchstraining mit dabei.