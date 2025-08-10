Erdbeben der Stärke 6,1 erschütterte Westen der Türkei

Ein Erdbeben der Stärke 6,1 hat am Sonntag den Westen der Türkei erschüttert. Das Beben ereignete sich in der Provinz Balikesir, wie die türkische Katastrophenschutzbehörde mitteilte.

Das Beben war in zahlreichen Städten zu spüren, unter anderem in Istanbul und Izmir. Offizielle Angaben zu möglichen Schäden und Opfern wurden zunächst nicht gemacht.