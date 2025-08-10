67-Jähriger mit Rettungsheli aus Klettersteig in Hippach geholt

Am Klettersteig Talbach in Hippach geriet am Sonntag ein 67-jähriger Deutscher in eine missliche Lage. Der Mann stürzte laut Polizei nach mehrmaligem Ausrutschen kraftlos in sein Klettersteigset und konnte sich nicht mehr selbst befreien.

Er verständigte einen Freund in Deutschland, der eine nahegelegene Almhütte kontaktierte, woraufhin die Rettungskette in Gang gesetzt wurde. Zwischenzeitlich leisteten vorbeikommende Klettersteiggeher Erste Hilfe. Der Verunfallte wurde schließlich durch die Besatzung des Notarzthelikopters „Heli 4“ mittels Tau geborgen. Der unbestimmten Grades verletzte Mann wurde in die Innsbrucker Klinik geflogen. (TT.com)