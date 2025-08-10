Junger Downhill-Biker bei Sturz in Kals schwer verletzt

Ein 15-jähriger Österreicher fuhr am Sonntagnachmittag über den Downhill-Trail „Gornerwald“ von der Bergstation Adlerlounge Richtung Kals am Großglockner. Auf einer Höhe von knapp 1900 Metern verlor der Jugendliche bei einem Sprungabsatz die Kontrolle über sein Mountainbike und stürzte.