Ins Krankenhaus geflogen
Junger Downhill-Biker bei Sturz in Kals schwer verletzt
Ein 15-jähriger Österreicher fuhr am Sonntagnachmittag über den Downhill-Trail „Gornerwald“ von der Bergstation Adlerlounge Richtung Kals am Großglockner. Auf einer Höhe von knapp 1900 Metern verlor der Jugendliche bei einem Sprungabsatz die Kontrolle über sein Mountainbike und stürzte.
Sein Bruder alarmierte sofort die Rettungskräfte, woraufhin der 15-Jährige von der Besatzung des Notarzthubschraubers „C4“ mittels Tau geborgen und ins Krankenhaus Lienz geflogen wurde. Dort wurde ein gebrochener Arm sowie eine Gehirnerschütterung diagnostiziert. (TT.com)