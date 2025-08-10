Golf-Ass Straka bei Top-Turnier in Memphis 17.

Golf-Ass Sepp Straka hat ein Top-10-Ergebnis bei der mit 20 Mio. Dollar dotierten St. Jude Championship in Memphis/Tennessee knapp verpasst. Der 32-jährige Wiener spielte am Sonntag eine 70er-Schlussrunde und fiel im Gesamtklassement sieben Plätze zurück. Mit gesamt 273 Schlägen (7 unter Par) musste sich der zweifache Saisonsieger mit dem geteilten Rang 17 zufrieden geben. Trösten dürfte er sich mit 280.000 Dollar Preisgeld.

Um den Sieg bzw. 3,6 Mio. Dollar Preisgeld kämpften der Engländer Justin Rose sowie US-Open-Sieger J.J. Spaun aus den USA im Stechen. Das Duo hielt nach 72 gespielten Löchern bei 264 Schlägen bzw. 16 unter Par. Geteilte Dritte wurden der Engländer Tommy Fleetwood sowie US-Star Scottie Scheffler (je 15 unter).

Straka zeigte im TPC Southwind an allen vier Tagen konstantes Golfspiel, allerdings ohne die Ausreißer nach oben. Nach Runden über 68, 67 und 68 Schlägen verbuchte der Weltranglistenelfte am Schlusstag sein "schwächstes" Ergebnis. Drei Birdies standen drei Bogeys gegenüber, das reichte nicht, um mit Scheffler und Co. mitzuhalten. Ein Schlag ins Wasser auf der 14. Bahn verhinderte zudem ein besseres Ergebnis. Auf einen Top-10-Platz fehlten am Ende zwei Schläge.