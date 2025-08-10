Vier Journalisten in Gaza durch israelischen Angriff getötet
Bei einem israelischen Angriff in Gaza-Stadt sind am Sonntagabend vier Mitarbeiter des arabischen Senders Al-Jazeera getötet worden. Das israelische Militär bestätigte den Tod des Journalisten Anas Al-Sharif und erklärte, der Reporter sei der Anführer einer "Terrorzelle" der radikal-islamischen Hamas gewesen. Er sei mitverantwortlich für Raketenangriffe auf israelische Zivilisten und Soldaten, so die Armee mit.
Die UNO-Sonderberichterstatterin Irene Khan erklärte bereits im vergangenen Monat, dass die Behauptungen unbegründet seien.
Laut Al-Jazeera wurden bei dem "mutmaßlich gezielten" israelischen Luftangriff auch der Journalist Muhammad Qriqea, der Kameramann Ebrahim Zafar sowie sein Assistent Muhammad Nofal getötet worden. Der Angriff habe ein Zelt für Journalisten vor dem Haupttor des Al-Shifa-Krankenhauses in Gaza-Stadt getroffen, berichtete der katarische Sender. In der Gegend hätten Panzer geschossen, berichteten palästinensische Medien.