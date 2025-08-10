Vier Journalisten in Gaza durch israelischen Angriff getötet

Bei einem israelischen Angriff in Gaza-Stadt sind am Sonntagabend vier Mitarbeiter des arabischen Senders Al-Jazeera getötet worden. Das israelische Militär bestätigte den Tod des Journalisten Anas Al-Sharif und erklärte, der Reporter sei der Anführer einer "Terrorzelle" der radikal-islamischen Hamas gewesen. Er sei mitverantwortlich für Raketenangriffe auf israelische Zivilisten und Soldaten, so die Armee mit.

Die UNO-Sonderberichterstatterin Irene Khan erklärte bereits im vergangenen Monat, dass die Behauptungen unbegründet seien.