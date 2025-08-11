Vierjähriger im Paznauntal von Bus überfahren: Bub liegt noch auf Intensivstation

Ein Urlauberkind (4) wurde am Sonntagabend in Kappl im Paznauntal von einem Linienbus überfahren und verletzt. Der Bub stieg gemeinsam mit seinem Vater im Ortsteil Wiese aus. Dabei stürzte das Kind und wurde beim Abfahren des Busses von einem Rad überrollt.

Der Buslenker (24) bemerkte den Unfall offenbar nicht und fuhr weiter, berichtet die Polizei. Der konnte im Anschluss ausgeforscht werden. Das israelische Kind wurde nach der Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen.