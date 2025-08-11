- Überblick
Versicherung zahlt kleinen Teil
Nach Unfall mit Paragleiter: Tiroler Familienvater muss 9000 Euro für Heli-Einsatz bezahlen
Ein junger Lehrer muss für den Rettungseinsatz mit dem Hubschrauber über 9000 Euro bezahlen.
© Symbolbild: iStock
Von Michaela Spirk-Paulmichl
