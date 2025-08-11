Versicherung zahlt kleinen Teil

Nach Unfall mit Paragleiter: Tiroler Familienvater muss 9000 Euro für Heli-Einsatz bezahlen

Ein junger Lehrer muss für den Rettungseinsatz mit dem Hubschrauber über 9000 Euro bezahlen.
© Symbolbild: iStock
Michaela Spirk-Paulmichl

Von Michaela Spirk-Paulmichl